На дороге не разминулись четыре легковушки и самосвал.

Субботнее утро началось с массового ДТП на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО».

Столкновение произошло между четырьмя легковыми авто и самосвалом. В итоге одна из легковушек стала грудой металла.

Сейчас дорога на Невский путепровод полностью перекрыта. Водителям рекомендуют объезжать с Бухарестской и Пражской.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что на Софийской улице столкнулись двенадцать автомобилей.