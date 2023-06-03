На дороге не разминулись четыре легковушки и самосвал.
Субботнее утро началось с массового ДТП на Невском путепроводе в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО».
Столкновение произошло между четырьмя легковыми авто и самосвалом. В итоге одна из легковушек стала грудой металла.
Сейчас дорога на Невский путепровод полностью перекрыта. Водителям рекомендуют объезжать с Бухарестской и Пражской.
Фото: pxhere.com
Ранее стало известно, что на Софийской улице столкнулись двенадцать автомобилей.