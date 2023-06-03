Россия готовится к международному трибуналу над нацистами.

В Совете Федерации РФ готовятся к большому международному судебному процессу над преступным киевским режимом. Ни у кого нет ни малейших сомнений, что после завершения СВО и выполнения всех поставленных Президентом России задач по денацификации Украины, международный трибунал неизбежен. Об этом рассказывает online47.ru.

Открытым остается вопрос, с кем мы будем судить нацистов XXI века и какие страны будут готовы поддержать международный процесс над преступным украинским режимом, за спиной которого стоит НАТО и вся американо-европейская коалиция?

Сергей Перминов высказался по этому поводу, что нашими союзниками и единомышленниками в том, чтобы не допустить такого русофобского переворота хода мировой истории, являются многие страны, в которых не пошли в рост семена беспамятства и те рефлексы, которые для сохранения своей гегемонии плодят колониалисты с «дикого Запада». Партнерами в диалоге по этим вопросам, по проведению честной линии могут быть представители БРИКС, СНГ, ШОС, государств Африканского континента. Да и все те, для кого справедливость, суверенитет, интересы, память истории — не «карточка с вариантами».

Фото: online47.ru

Ранее стало известно, что Сергей Перминов прокомментировал публикацию Сеймура Херша о взрыве на «Северном потоке».