Обвиняется водитель самосвала.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, 37-летний водитель грузовика стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом рассказывает Мойка78.

В 8:30 водитель самосвала Iveco на перекрестке Софийской улицы и проспекта Славы врезался в ехавший впереди Opel, после чего вылетел на встречку и протаранил еще 10 автомобилей. С тяжелыми травмами в больницу попали водитель и две пассажирки «УАЗ Патриот», который принял на себя удар влетевшего в поток самосвала. Пострадали еще девять человек, в том числе двое детей.

Место массового ДТП на Софийской. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее стало известно, что страшная авария на Софийской улице могла случиться из-за отказавших тормозов.