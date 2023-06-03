Пострадавший в ДТП на Софийской рассказал о своём состоянии

Он избежал повреждений, успев вовремя сгруппироваться.

Одного из пострадавших доставили в Александровскую больницу. Позже он рассказал о своем состоянии — сообщает 78.ru. Из повреждений у мужчины только ушиб колена. Он вовремя успел сгруппироваться.

«Я был пассажиром, не был за рулём, но мой товарищ, с которым мы ехали, скорее всего, будет требовать компенсацию. Он до сих пор на месте происшествия, сначала поехал в больницу, потом его вызвали туда еще раз», — отметил пострадавший.

По нашей информации, у водителя ушибы по всему телу. По предварительным данным, грузовой автомобиль просто вылетел на встречку, пока тот перестраивался с крайнего правого ряда на средний.

Фото: pxhere.com

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