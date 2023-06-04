На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 90-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 52-57 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ремонт ливневой канализации;
  • км 137-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
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02.06.2023 128

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-28, транспортные развязки км 10, км 15, км 27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 4-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную с применением газонокосилки;
  • км 0-2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 70-55 (старое направление) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-180 «Нарва»:

  • км 111-117 ограничение скорости в направлении СПб с 08:00 -17:00, проливка трещин дорожного покрытия, гидроизоляция.
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