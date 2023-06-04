На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 90-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 52-57 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 18:00, ремонт ливневой канализации;
- км 137-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 44-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков.
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02.06.2023 128
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 10-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-28, транспортные развязки км 10, км 15, км 27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 4-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную с применением газонокосилки;
- км 0-2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 70-55 (старое направление) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-180 «Нарва»:
- км 111-117 ограничение скорости в направлении СПб с 08:00 -17:00, проливка трещин дорожного покрытия, гидроизоляция.