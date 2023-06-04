Трактористу оторвало ногу под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленобласти местный житель остался без ноги, случайно сунув ее в гусеницу трактора.

Пострадавший рассказал, что травму получил на торфомассиве в районе деревни Заречье. Во время работ его нога попала в гусеницу трактора, из-за чего конечность замотало в механизм и в конце концов оторвало.

52-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой голени справа, сообщает Патрульный Петербурга.