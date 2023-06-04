Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал в Гатчине более 1000 любителей спорта

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 4 июня, в столице Ленинградской области проходит всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

Участниками забега стали более 1000 спортсменов. Для них были подготовлены четыре дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 км.

Победителями забега на самой длинной дистанции полумарафона – 21,1 км – стали Екатерина Мигунова из Всеволожского района Ленобласти и Николай Дедуренков из города Петропавловск-Камчатский. В забеге на дистанции 5 км первым к финишу пришел Александр Павленин из Петербурга, рассказали в комитете по спорту Ленинградской области.

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