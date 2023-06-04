Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 4 июня

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены.

На Купянском направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа. В течение суток уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат.