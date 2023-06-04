Девять украинских беспилотников атаковали Крым ночью

Минувшей ночью российские военные нейтрализовали в Крыму девять беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Средства ПВО сбили над Крымом пять украинских беспилотников, еще четыре удалось заглушить средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое.
Один невзорвавшийся БПЛА обнаружили на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.
По словам Аксенова, жертв и пострадавших нет.
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30.05.2023 363