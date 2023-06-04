Минобороны предложило ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

Минобороны предложило закрепить возможность постановки на воинский учет, а также снятие с него без личной явки в военкомат, на основе данных государственных информресурсов.

Соответствующий документ от ведомства был опубликован на портале проектов нормативных актов в воскресенье, 4 июня.

В документе сказано, что постановка на воинский учет, снятие с него, а также «внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете», может осуществляться без их личной явки в военкомат «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

При этом гражданам в личный кабинет на Госуслугах будут отправлять соответствующие уведомления. Медицинское обследование традиционно будет проводиться при личной явке в военный комиссариат.

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Также в документе отмечается, что в случае, если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через 7 дней с момента ее размещения в Реестре повесток.