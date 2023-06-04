В России расширили перечень пунктов пропуска по единой электронной визе

Автор: Гузель Галимова
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Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В список вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга: форт Константин, Английская набережная, набережная лейтенанта Шмидта. Ою этом сообщает пресс-служба кабмина.

Планируется, что посещать Россию по единой электронной визе можно будет с 1 июля 2023 года.

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01.06.2023 297
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