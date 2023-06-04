Врач назвал распространенную болезнь, которой можно заразиться в водоеме

Во время купания в загрязненных водоемах можно заразиться церкариозом, или так называемым «зудом купальщика», об этом «Газете.ру» рассказал, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«»Зуд купальщика» – болезнь не очень опасная, но очень распространенная и малоприятная. Плавающие в воде личинки плоского червя шистосомы (церкарии) поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания»», – отметил Лебедев.

По словам специалиста, в роли источника шистосом выступают утки и пресноводные моллюски. Заболевание длится от нескольких часов до двух недель и тяжелее протекает у детей.

«Если болезнь наступила, нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением по советам знакомых и интернета. Единственное лекарство, которое можно принять до приезда врача, – это активированный уголь (или энтеросорбент)», – заключил специалист.