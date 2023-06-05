Дом лаборантки во Всеволожском районе обокрали на 336 тысяч рублей

В полицию Всеволожского района 2 июня обратилась 28-летняя лаборант из поселка имени Свердлова. В ее двухэтажном доме в микрорайоне Щербинка побывал вор.

Добычей злоумышленника стали вещи, драгоценности, около 150 тысяч рублей и $600. Общий ущерб пострадавшей составил 336 тысяч рублей. Известно, что хозяйки не было дома с 31 мая.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.