Дом лаборантки во Всеволожском районе обокрали на 336 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 2 июня обратилась 28-летняя лаборант из поселка имени Свердлова. В ее двухэтажном доме в микрорайоне Щербинка побывал вор.

Добычей злоумышленника стали вещи, драгоценности, около 150 тысяч рублей и $600. Общий ущерб пострадавшей составил 336 тысяч рублей. Известно, что хозяйки не было дома с 31 мая.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об уголовном деле.

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05.02.2021 3661
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