В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

В России хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех.

Такую инициативу в Центробанк направили депутаты фракции «Справедливая России», меру поддерживают в «Единой России». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — заявил депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, и другие. Инициатива поможет обезопасить часть людей от чрезмерного финансового бремени, говорят эксперты.