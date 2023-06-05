В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

Автор: Гузель Галимова
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В России хотят ограничить количество микрозаймов на одного человека до двух-трех.

Такую инициативу в Центробанк направили депутаты фракции «Справедливая России», меру поддерживают в «Единой России». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — заявил депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, и другие. Инициатива поможет обезопасить часть людей от чрезмерного финансового бремени, говорят эксперты.

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