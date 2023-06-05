Ремонт детского сада в Сланцах взял под контроль Сергей Яхнюк

Народная программа «Единой России» ставит главным приоритетом улучшение условий для воспитанников образовательных учреждений.

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк в ходе рабочей поездки в Сланцевский район посетил дошкольное образовательное учреждение, которое уходит на капремонт, оценил ход работ, а также пообщался с родителями дошкольников.

Капитальный ремонт начался 1 июня этого года, сейчас из здания заканчивают выносить мебель. В рамках капремонта в детском саду заменят входные группы, оконные блоки, пожарные лестницы, отремонтируют крышу и обустроят фасад. На проведение работ выделено 92,7 млн рублей.

По графику работы должны завершиться 31 июля 2024 года. «Общими усилиями будем контролировать ситуацию, при необходимости, работать с подрядчиком. Родители всегда могут позвонить мне, если работы пойдут не по плану», — сказал Сергей Яхнюк. В следующий раз он пообещал приехать осенью.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» представила изменения в народную программу.