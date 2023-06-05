Фото: веревочный парк в Мурино подвергся нападению вандалов

Веревочный парк «ВМурино» во Всеволожскком районе Ленобласти подвергся атаке вандалов.

Неизвестные сломали таблички и мостик, сделанный местными жителями. Кадрами последствий атаки горожане поделились в тг-канале «Подслушано в Мурино || Девяткино».

Фото: телеграм-канал "Подслушано в Мурино || Девяткино"

Создатели парка отметили, что комплекс создавался для жителей Мурино, чтобы в городе был свой спортивный парк и зеленый участок. Всех, кто владеет какой-либо информацией о правонарушителях, просят связаться с организаторами по телефону: 8(965)-760-2020.