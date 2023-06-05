Гатчина примет всероссийские соревнования по бадминтону «Белые ночи»

Юношеские и юниорские соревнования стартуют 6 июня, и продлятся до 9 июня.

Участие подтвердили 260 спортсменов из 18 регионов России. 27 бадминтонистов из Ленобласти также примут участие в турнире, среди них мастер спорта России Георгий Петров, кандидаты в мастера спорта Всеволод Черкасов и Георгий Сивцев.

За награды поборются юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 15, 17 лет, мальчики и девочки до 13 лет, а с10 по 11 июня — между мужчинами и женщинами.

Ранее спортсмены из Ленобласти завоевали более 30 медалей на Чемпионате и Первенстве СЗФО по бадминтону