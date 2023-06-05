Утверждён новый перечень неисправностей, при которых ГИБДД оштрафует водителей

Документ вступит в силу с 1 сентября.

Правительство РФ утвердило перечень недочётов в техническом состоянии автомобилей, за которые сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, например, с июня по август запрещено использовать шипованные шины. За это водитель получит штраф в 500 рублей. А вот за зимние шины без шипов наказания не последует. Ездить на летней резине нельзя с декабря по февраль.

Кроме того, автомобилисты не смогут использовать в фарах фонари, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации» (штраф 500 рублей).

Запрещено управлять автомобилем с неработающей антиблокировочной системой ABS. Инспектор определит неисправность по индикатору на приборной панели. За игнорирование данного требования автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Нельзя устанавливать «дополнительные предметы», которые ограничивают обзорность с места водителя. Это не касается зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, встроенных стёкол с радиоантеннами или нитей электрообогрева.

Фото: Петров Сергей/globallookpress.com

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