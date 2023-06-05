Собранные в поддержку военнослужащих средства волонтеры считают нужным обезопасить

Они обсуждают возможность прозрачной отчетности.

Поводом для дискуссии стал видеоролик популярного блогера «Вставай страна» на видеохостинге YouTube, за сутки собравший около 30 тысяч просмотров и более 2 тысяч лайков. В нём автор канала упрекает коллег в непрозрачности сборов в поддержку СВО и намекает на возможное существование мошеннических схем с целью самообогащения. Об этом пишет piter.tv.

В качестве примера канал «Вставай страна» анализирует серию донат-марафонов от стримера «Игорь-Адская Рулетка». Сам стример уверяет аудиторию, что «расходует все средства на поддержку наших ребят и ни копейки не забрал себе». Однако детальное ознакомление с блогом «Игоря-Адская рулетка» позволяет усомниться в этих тезисах.

За последний год блогер успел приобрести в собственность частный дом и автомобиль Porsche Cayenne, являясь при этом безработным.

– Уходя из квартиры, мы закрываем дверь на ключ, даже если доверяем соседям. Почему в волонтерской деятельности всё должно строиться на доверии, — резюмировал автор ролика «Вставай страна».

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что Волонтеры Победы примут участие в сопровождении Главного военно-морского парада.