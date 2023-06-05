Захарова заявила, что Запад обрекает Украину на разрушение

По ее словам, происходящее похоже на триллер «Сдохни или умри» с Украиной в главной роли.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о европейском «триллере» об Украине. По ее словам, западные «партнеры» приговорили Киев, поставив ему условие «Сдохни или умри».

«Такое ощущение, что Запад снимает постмодернистский триллер «Сдохни или умри» с Украиной в главной роли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы дон дер Ляйен, которая резко выступила против любого перемирия на Украине.

Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что девять украинских беспилотников атаковали Крым ночью.