Два человека погибли в лобовом ДТП под Выборгом, в больнице трое детей

Смертельное ДТП произошло вечером 5 июня на 44-м километре автодороги «Выборг-Светогорск» в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, 51-летний мужчина на Chevrolet Niva по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Mokka, которым управляла 49-летняя женщина.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В результате ДТП оба водителя скончались на месте. В больницу увезли 13-летнего ребенка с тяжелыми травмами, подростков 14 и 15 лет и 39-летнюю женщину, их состояние оценивается как среднее. Все они были пассажирами Opel.

Выборгская городская прокуратура начала проверку.