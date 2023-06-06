Нетрезвый мужчина с пистолетом приставал к женщине в лифте

Сотрудники Росгвардии провели задержание вооруженного гражданина.

Вооруженный мужчина с пистолетом прокатился в лифте с жительницей дома на Муринской дороге. При этом петербуржец пытался узнать у нее, кто он и откуда. Об этом рассказывают Невские Новости.

В результате женщина обратилась к росгвардейцам. После задержания сотрудники изъяли у петербуржца травматический пистолет МР-79-9ТМ с кобурой. Росгвардейцы доставили мужчину в 66 отдел полиции, где ему предстоит вспомнить, откуда у него взялось это оружие.

Фото: t.me/ Росгвардия Петербурга

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Петербургу призвал не пить смертельно опасный напиток «Мистер Сидр».