У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины

Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о том, что в шести километрах от железнодорожной станции Тосно-2 в Ленобласти обнаружили тело мужчины.
Судя по состоянию, тело лежало в чаще долго.
В аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что тело из леса на берег реки перенесли сотрудники городского поисково-спасательного отряда. На моторной лодке они перевезли усопшего в город и передали полицейским.
Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" ВКонтакте
Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело направили на медицинскую экспертизу.
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