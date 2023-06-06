У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины

Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о том, что в шести километрах от железнодорожной станции Тосно-2 в Ленобласти обнаружили тело мужчины.

Судя по состоянию, тело лежало в чаще долго.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что тело из леса на берег реки перенесли сотрудники городского поисково-спасательного отряда. На моторной лодке они перевезли усопшего в город и передали полицейским.

Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" ВКонтакте

Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело направили на медицинскую экспертизу.