У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 5 июня в полицию поступило сообщение о том, что в шести километрах от железнодорожной станции Тосно-2 в Ленобласти обнаружили тело мужчины.

Судя по состоянию, тело лежало в чаще долго.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщили, что тело из леса на берег реки перенесли сотрудники городского поисково-спасательного отряда. На моторной лодке они перевезли усопшего в город и передали полицейским.

У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины Тосненский район, найдено тело, Ленобласть
У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины Тосненский район, найдено тело, Ленобласть
У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины Тосненский район, найдено тело, Ленобласть
Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" ВКонтакте

Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело направили на медицинскую экспертизу.

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У железной дороги под Тосно нашли тело мужчины Тосненский район, найдено тело, Ленобласть
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