В Ломоносове отправили в колонию мужчину, который поджег здание Минобороны

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что осужденный полностью признал вину.

Суд вынес приговор петербуржцу, поджегшему здание, состоящее на балансе регионального управления Минобороны. Мужчину отправили в колонию, а уже там – на лечение к психиатру — сообщает Мойка78.

Также он возместил ущерб владельцу здания. В результате суд отправил его на 1,5 года в колонию-поселение, а также на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

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Ранее стало известно, что студент из Кипени отправится на полтора года в колонию за поджог военкомата.