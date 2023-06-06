Следственный комитет России возбудил уголовное дело после разрушения плотины Каховской ГЭС и последующего затопления территорий.

Разбирательство будет проходить по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».

Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер ущерба, причиненного Херсонской области. После будет дана правовая оценка действий всех причастных лиц.

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Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.

В трех округах Херсонской области — Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском — началась эвакуация населения.