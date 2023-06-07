На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 20 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 31 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 33 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 12,14,16,17 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, км 0-17 (Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 7-9 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, заливка трещин а/б дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 97-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 115-117 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин а/б дорожного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка а/б покрытия;

км 90-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 54-57 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 1 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ремонт ливневой канализации;

км 152-153 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка грунта;

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 2-3 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 09:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 9-12, км 18-24 ограничение скорости движения в сторону г. Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;

км 27-38 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, механизированная очистка а/б покрытия;

км 19-20 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 09:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 34-37 ограничение скорости движения в сторону г. Приозерска с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/б покрытия;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 74-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, асфальтирование тротуаров.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь):

км 89-93 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17, устранение деформаций а/б покрытия.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой):