Расчленивший жену в Гатчинском районе мужчина освобожден из зала суда

Колпинский районный суд 6 июня огласил приговор Сергею П. Следствие вменяло ему убийство, но прокурор изменил состав на «причинение смерти по неосторожности». В марте 2022 года мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что его супруга якобы еще 22 февраля ушла из дома после ссоры и пропала.

По данным следствия, 22 февраля около 20:00 в квартире дома на бульваре Трудящихся в Колпино Сергей П. в очередной раз поссорился с супругой и толкнул ее. Женщина ударилась головой об стену и от полученных травм скончалась на месте.

Мужчина увез тело на границу деревень Новое Колено и Новое Поддубье в Гатчинском районе Ленинградской области. Там он отрубил руки, ноги и голову усопшей, завернул части тела в пакеты и выбросил их.

Прокурор указал, что, согласно экспертизе, достоверно определить причину смерти по имеющимся данным не представилось возможным из-за отсутствия полноценного исследования трупа.

Суд переквалифицировал дело и назначил мужчине 1,5 года исправительных работ с удержанием 10 % от дохода в пользу государства. С учетом срока под арестом, наказание считается отбытым. Сергей П. освобожден из-под стражи в зале суда.