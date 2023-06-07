Китай роет самую глубокую в мире дыру. Зачем?

Проект по созданию узкой, но самой глубокой скважины в Азии осуществляется в регионе Синьцзян – крупнейшем нефтегазовом районе Китая.

В рамках проекта китайские специалисты из национальной нефтяной корпорации протестируют новую технологию бурения. Они углубятся на 10 000 метров под землю, преодолеют 10 континентальных пластов и достигнут меловой системы в земной коре. В ней есть породы возрастом около 145 млн лет.

Эта сложнейшая технология будет полезна при добыче дефицитных, но стратегически полезных ископаемых.

«Сложность проведения бурового проекта можно сравнить с движением большого грузовика по двум тонким стальным тросам», – сообщил ученый Китайской инженерной академии Сунь Цзиньшэн