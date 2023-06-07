Ленобласть приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО

Закон принят в опережающем порядке. Речь идет о предоставлении земли участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны РФ.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Ленинградской области, был принят сегодня сразу в трех чтениях Законодательным собранием региона.

«Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению», — рассказал Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для участников СВО во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования длится 3,5 месяца, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики — 2,5 месяца и программы «1С: Склад» — два месяца. Также во Всеволожске построят многоквартирный дом для ветеранов СВО.

Как сообщает сайт ER.ru, единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Анализ его внедрения в регионах будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы президенту. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.