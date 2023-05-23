Участников СВО ждут на обучение новым профессиям в Выборге и Всеволожске

Переобучение проводится за счет бюджета Ленинградской области по трем специальностям, также гарантируется трудоустройство.

Во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования длится 3,5 месяца, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики — 2,5 месяца и программы «1С: Склад» — два месяца.

Задать интересующие вопросы и предварительно записаться можно по телефонам учебной части Мультицентра: +7 (921) 377-47-47 (приемная комиссия), +7 (81370) 43-387 и +7 (812) 643-16-31.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.