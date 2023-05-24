Общежитие для ветеранов СВО построят во Всеволожске на улице Шишканя

Новый дом на 19 квартир для ветеранов откроется при Мультицентре в 2024 году

«С серьезными проблемами надо работать задолго до того, как они настигнут. Мы, как никто, оказались готовы к поддержке участников СВО и членов их семей, благодаря нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Готовность государственных служб сегодня, определяет состояние общества завтра», — отметила директор Мультицентра Ирина Дрозденко.

В доме будут созданы специальные условия для граждан, нуждающихся в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. На каждом из трех этажей разместится просторная кухня-гостиная для досуга проживающих.

Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожске стартует обучение операторов печатного оборудования длится 3,5 месяца, а в Выборге ― специалистов компьютерной графики — 2,5 месяца и программы «1С: Склад» — два месяца.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.