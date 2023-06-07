Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 7 июня

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артёмовск.

В течение прошедших суток активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов. Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено.

В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

На Времевском выступе в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп. Кроме того, отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Данный населенный пункт находится под контролем российских вооруженных сил.

В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж.

Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б».

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На Купянском направлении пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение суток уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны сбиты истребители Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата.