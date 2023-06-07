В центр Петербурга спустя месяц скитаний вернулся тюлень

Проворного малыша заметили в Морском порту Северной столицы.

В Морском порту Петербурга в среду, 7 июня, заметили маленького тюленя — сообщают Невские Новости. Животное свободно выбралось на гранитный берег и позагорало в солнечных лучах.

Месяц назад ластоногое видели у набережной Лейтенанта Шмидта, а затем и в реке Фонтанке. Судя по всему, животное освоилось в Неве и городских каналах. В мае миниатюрных размеров тюлень легко добывал довольно крупную рыбу. Единственное беспокойство зоозащитников вызывала опасная вероятность встречи животного с прогулочными судами.

Фото: vk.com / «Спасение тюленей 699-23-99»

Ранее стало известно, что на берегу Финского залива лежбище тюленей попало в кадр.