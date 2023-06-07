«Слабые места» на сетях Ленобласти ждет ремонт и модернизация на более 480 млн рублей

Во всех районах Ленобласти уже прошли гидравлические испытания систем отопления. Проблемы выявлены.

«Ремонт и замена основного оборудования котельных, теплосетей, газопроводов, электрических подстанций и сетей в основном выполняется за счет средств ресурсоснабжающих организаций, регионального и местных бюджетов, а в этом году — и при федеральной финансовой поддержке », — рассказал председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

В 2023 году из бюджета региона направляется более 480 млн рублей и планируется выполнить ремонтные мероприятия на 10 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и 52 единицах оборудования котельных.

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За последние три года с участием средств регионального бюджета финансовая помощь на подготовку к отопительному сезону была оказана 136 муниципальным образованиям, было отремонтировано порядка 50 км тепловых сетей и заменено более 230 ед. оборудования на котельных.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.