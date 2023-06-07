Ленобласть приняла Бюро Центрального совета Всероссийской организации ветеранов

Основной темой обсуждения стала организация праздничных мероприятий к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и 80-летию Великой Победы.

«Для Ленинградской области ― большая честь принимать у себя столь представительное мероприятие главной ветеранской организации страны. Памятные мероприятия мы рассматриваем как общенародное дело, дань нашей великой истории», ― отметил Александр Дрозденко.

В заседании приняли участие члены президиума областного совета ветеранов и участники из других субъектов страны. Речь там шла о мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады и победы в Ленинградской битве, которые запланированы на 2024 год. Также о помощи, которую организуют ветеранские движения в зону СВО.

Отметим, что при Губернаторе Ленинградской области работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленинградской области в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.