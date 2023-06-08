В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 8 июня.
- Всеволожский район: Всеволожск (+3).
- Выборгский район: Выборг (+2), Красная Долина (+2), Ландышевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
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01.06.2023 358