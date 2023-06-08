В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 8 июня.

  • Всеволожский район: Всеволожск (+3).
  • Выборгский район: Выборг (+2), Красная Долина (+2), Ландышевка (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2).
  • Киришский район: Кириши (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
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01.06.2023 358
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