В Волхове старшеклассник попал в реанимацию после падения с лестницы в школе

Инцидент произошел 8 июня в одной из школ Волхова в Ленобласти.

По предварительным данным, старшеклассник упал с лестницы и пролетел два пролёта вниз. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него субарахноэдальное кровоизлияние и ушибы мягких тканей. Сейчас он находится в реанимации, сообщает 78.ru.