В Волхове старшеклассник попал в реанимацию после падения с лестницы в школе

Инцидент произошел 8 июня в одной из школ Волхова в Ленобласти.
По предварительным данным, старшеклассник упал с лестницы и пролетел два пролёта вниз. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него субарахноэдальное кровоизлияние и ушибы мягких тканей. Сейчас он находится в реанимации, сообщает 78.ru.
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