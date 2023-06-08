В Волхове старшеклассник попал в реанимацию после падения с лестницы в школе

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел 8 июня в одной из школ Волхова в Ленобласти.

По предварительным данным, старшеклассник упал с лестницы и пролетел два пролёта вниз. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него субарахноэдальное кровоизлияние и ушибы мягких тканей. Сейчас он находится в реанимации, сообщает 78.ru.

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