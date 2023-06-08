Новый культурный центр открылся в здании Левашовского хлебозавода в Петербурге

Площадь общественного пространства — более 1000 кв. метров.

В здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной, 4 А с десятого июня начнет работать новый культурный центр — сообщает Piter.TV.

На территории общедоступного культурного пространства петербуржцы и гости города смогут не только посетить арт-галерею, библиотеку и коворкинг, но и увидеть звуковую инсталляцию «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство», а также историческую экспозицию, которая расскажет об истоках, особенностях и становлении эстетики конструктивизма.

Этим летом в здании планируют организовать лекторий, проводить встречи с ведущими архитектурными критиками города, музыкальные, образовательные и кинопрограммы.

Фото: Piter.TV

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