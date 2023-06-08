Ленинградская область планирует подписать на ПМЭФ более 40 соглашений

Соглашения на сумму более 100 млрд рублей планируется подписать в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации.

В деловой программе делегации региона во главе с губернатором Александром Дрозденко — контакты и переговоры с российскими и иностранными партнёрами, подписание соглашений, выступления и участие в сессиях и круглых столах.

В 2023 году регион представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры. Именно туризм заявлен главной темой экспозиции Ленобласти.

Напомним, что в Петербурге с 14 по 17 июня состоится Петербургский международный экономический форум. В связи с этим на дорогах города введут временные ограничения для транспорта. Страной-гостем на ПМЭФ-2023 выступят ОАЭ. Одним из бонусов форума будет выступление рок-группы «Звери» на Дворцовой площади.