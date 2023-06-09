На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 9 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 9 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 135,136 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, г. Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

г. Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортная развязка км 82 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 58-60 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 153-154 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт ливневой канализации.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка грунта от бортового камня.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочины;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 11-14,29-33 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах, вручную с применением газонокосилки;

км 28-17, транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортная развязка км 15 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 10-11, транспортная развязка км 10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;

км 37-78 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

транспортные развязки км 41, 51, 56, 63, 70, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от наносного грунта.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):