Годовалая девочка отравилась таблетками в Кировском районе

В Кировскую больницу 8 июня около 11:50 доставлена годовалая девочка. На дачном участке в селе Шум она проглотила несколько таблеток и отравилась.

По недосмотру матери ребенок съел одну таблетку от боли в горле и одну капсулу препарата от повышенного артериального давления. Врачи диагностировали острое пероральное отравление лекарственными средствами и оценили состояние пациентки как тяжелое.

Известно, что девочку воспитывает 36-летняя мать. Ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб семья не попадала.