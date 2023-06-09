Ревнивец-рецидивист изрезал знакомого ножом в Киришском районе

В полицию Киришского района 8 июня сообщили о ножевом ранении в доме на Октябрьской улице в поселке Будогощь. Поссорились 43-летний и 68-летний мужчины после застолья. Причиной стала ревность.

В ходе конфликта 43-летний мужчина нанес множество ножевых ранений своему 68-летнему гостю из деревни Кровино Сельцо. Врачи зафиксировали множественные проникающие раны грудной клетки, резаную рану плеча и переносицы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Нападавший задержан на месте происшествия. Известно, что ранее он был судим шесть раз за грабежи, разбой, кражи и два убийства. Мужчина состоял на административном надзоре до 2025 года.