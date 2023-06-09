Житель Невского района планировал «авантюру»

Месяц назад Петербуржец разработал план, как снять с рекламного щита железные пластины и привезти их в пункт пункт металлоприёма. Об этом сообщает телеграм-канал «Питер Live».

Ровно 58 деталей злоумышленник снял с билборда. Затем отвёз в пункт у Ладожского вокзала, где с ним рассчитались суммой в размере 9 000 руб.

По заявлениям подозреваемого, деньги закончились быстро, и задержанный написал явку с повинной.

Ранее в Приозерском районе змея украла у рыбаков улов.