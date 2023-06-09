Первые 100 баллов по ЕГЭ получила выпускница в Ленобласти

География, литература и химия были первыми предметами для сдачи.

Выпускница из Бокситогорского района Ленобласти первая в регионе получила максимум по ЕГЭ-2023 — сообщает 47news.

По итогам первых государственных экзаменов в регионе наивысший балл по географии получила Екатерина Печникова из школы № 1 в Пикалёво.

Последние экзамены назначены на 19 и 20 июня, выпускникам предстоит сдать информатику. Резервные сроки сдачи предметов предусматриваются с 12 апреля по 19 сентября.

Фото: телеграм-канал комитета образования Ленобласти

Ранее стало известно, что более пяти тысяч ленинградских школьников сдали ЕГЭ по математике.