Подростка жестоко избили за выгул собаки без намордника в Петербурге

Несколько человек избили 14-летнего подростка около полуночи 10 июня возле дома № 9 на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Причиной нападения стала гуляющая с мальчиком без поводка и намордника собака.
Во время выгула животного с подростком находились мать и родственница. Возле игровой площадки расположилась компания взрослых с детьми, и когда животное к ним подбежало, они испугались. Конфликт перерос в драку.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мальчик помещен в нейрохирургическое отделение.
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30.06.2022 3442