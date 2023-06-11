В Госдуме объяснили двойную индексацию пенсии по старости в 2025 году

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил двойную индексацию пенсии по старости в 2025 году. С 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6 %. С 1 февраля 2025 года – на 4 %. С 1 апреля 2025 – на 3,6 процента.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», – сообщил Ярослав Нилов

Как сообщает «Российская газета», индексация до 2025 года проводится с 1 января. После завершения переходного периода выплаты начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год. Первые данные по ней появляются в начале нового года. Из-за этого пенсии сначала увеличат с 1 февраля, потом планируется повышение в апреле.