Вор вынес 2,5 млн рублей из квартиры повара детсада в Кировском районе

В полицию Кировского района 10 июня поступило сообщение о краже из квартиры 70-летней женщины на третьем этаже дома на бульваре Партизанской Славы в Кировске.

Добычей злоумышленника стали 2,5 миллиона рублей. По словам пенсионерки, кража произошла в период с 10 мая по 10 июня, следов вор не оставил. Известно, что женщина работает в детском саду.

По факту кражи заведено уголовное дело.