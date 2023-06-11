Вагон электрички загорелся на станции в Гатчинском районе

Сообщение о пожаре на железнодорожной станции Строганово в Дружногорском поселении поступило 10 июня в 11:15. На место происшествия выехали дежурные смены 105 и 106 пожарных частей.
Загорелся четвертый вагон электропоезда. Возгорание к 12:21 ликвидировали восемь человека, задействовав две спецмашины. Пострадавших нет.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что поезд № 7704 сообщением «Луга — Санкт-Петербург» совершал технический рейс, без пассажиров.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 17 августа в поликлинику № 114 Приморского района Санкт-Петербурга самостоятельно обратился 38-летний житель Коломяжского проспекта. По его словам, 12 августа в...
19.08.2022 2200