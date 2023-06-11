Вагон электрички загорелся на станции в Гатчинском районе

Сообщение о пожаре на железнодорожной станции Строганово в Дружногорском поселении поступило 10 июня в 11:15. На место происшествия выехали дежурные смены 105 и 106 пожарных частей.

Загорелся четвертый вагон электропоезда. Возгорание к 12:21 ликвидировали восемь человека, задействовав две спецмашины. Пострадавших нет.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что поезд № 7704 сообщением «Луга — Санкт-Петербург» совершал технический рейс, без пассажиров.