Тело в сером найдено в лесу Ломоносовского района

В полицию Ломоносовского района 9 июня около 18:00 сообщили о том, что в лесу недалеко от дороги в деревню Глобицы найдено тело мужчины.
По предварительным данным, скончался он давно. Из одежды на нем были серая куртка, такого же цвета штаны и черные ботинки. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не зафиксировано.
Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
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01.04.2023 1523