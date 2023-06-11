Тело в сером найдено в лесу Ломоносовского района

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Ломоносовского района 9 июня около 18:00 сообщили о том, что в лесу недалеко от дороги в деревню Глобицы найдено тело мужчины.

По предварительным данным, скончался он давно. Из одежды на нем были серая куртка, такого же цвета штаны и черные ботинки. При визуальном осмотре следов насильственной смерти не зафиксировано.

Личность и обстоятельства гибели устанавливаются.

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01.04.2023 1523
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