Житель Усть-Луги сжег чужого имущества на 3 млн рублей

В Усть-Луге Кингисеппского района в ночь на 10 июня загорелся продуктовый ларек. Прибывшие полицейские выяснили, что торговый павильон в квартале Ленрыба подожгли. Постройка сгорела дотла, никто не пострадал.

Ущерб от действий злоумышленника составил три миллиона рублей. Подозреваемого задержали на месте. Им оказался 23-летний ранее судимый уроженец Челябинской области, живущий в Усть-Луге.

По версии следствия, молодой человек совершил поджог, чтобы украсть из ларька продукты и алкоголь. В момент задержания они находился в состоянии алкогольного опьянения.